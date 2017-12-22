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İsrail'in Casus Gözleri

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İsrail'in Casus Gözleri
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.

İsrail yönetimi son olarak Doğu Kudüs'ün ana girişlerinden olan Şam Kapısı'nın önündeki Sultan Süleyman Caddesi ve çevresine yüksek çözünürlüğe sahip 11 yeni kamera daha yerleştirdi. 

 

Tüm kameraların, Mescidi Aksa çevresindeki kadim kent içinde konuşlanmış bulunan İsrail karakollarından takip edilecek şekilde yerleştirildiği, gece ve gündüz, her türlü hava şartlarında yüksek performans sunduğu, hızlı hareket eden kişilerin kimlik tespitinde de net görüntüler sağladığı belirtiliyor. 

 

Aynı anda maksimum 14 kişinin kameranın yaptığı yayını izleme imkanı bulduğunu kaydeden uzmanlar, tek bir kameranın satış fiyatının 3 bin ile 3 bin 500 dolar arasında değiştiğini dile getiriyor. 

 

"KAMERALAR ANALİZ YAPABİLİYOR"

Filistinliler, İsrail yönetiminin yerleştirdiği kameraların sahip olduğu üstün teknolojiye işaret ederek dar sokakların başına yerleştirilen bu kameralarla evlerin içinin dahi gözetlenebileceğini, tüm mahremiyet kurallarının hiçe sayıldığını söyledi. 

Kudüs'te güvenlik kameraları dağıtımcısı özel bir şirkette montajcı olarak çalışan Tarık Guşa, İsrail yönetimin yerleştirdiği kameraların oldukça gelişmiş son teknolojilerle tasarlandığını belirtti. 

Söz konusu kameraların kullanıcılarına gözlemlediği alanlara ilişkin analizler sunabildiğini, kişilerin giydiği ya da taşıdığı yazılı pankartların içeriklerine ait bilgiler verdiğini kaydeden Guşa, kameraların yoğunluk ve hareketlilikle ilgili de çeşitli analizler yapabildiğini ifade etti. 

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