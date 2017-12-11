İsrail'e Sert Tepki!

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını sert biçimde kınadığını bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kalın," İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail’in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir. Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs’ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin’de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Mahir Ünal: Netanyahu'nun sözlerini şiddetle kınıyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz" dedi.



Parti Sözcüsü Mahir Ünal resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz.Bir işgal devletinin başında,her türlü hukuksuzluğa imza atanları bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz.Türkiye bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaya, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya, hakkın yanında saf tutmaya, her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir."

Netanyahu Elysee Saray'ında

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbaşkanı Netanyahu Elysee Saray'ında bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ile İsrail'in önemli müttefik bir olduğunu İsrail'e yapılan terör saldırılarını kınayarak başlamak istediğini söyledi. Macron, Fransa'nın İsrail'i ve İsrail halkını saldıran her şeyi en şiddetli ve en açık bir şekilde kınadığını, İsrail ile Filistin arasında müzakere yürütülerek barışın sağlanması gerektiğini belirtti. Emmanuel Macron "Trump'ın Kudüs kararını onaylamıyorum ama kararı kınamak da bana düşmez" dedi. Terörle mücadele konusunda İsrail ile beraber çalışacaklarını belirten Macron İsrail'in güvenliğinin önemli olduğunu söyledi. Macron Netanyahu'ya "Bir şans bırak ve Filistinlilere bir jest yap" dedi. Netanyahu ise "Kudüs İsrail'in başkenti ve başka hiçbir ülkenin başkenti olmamıştır. Filistinliler bunu kabul ettiği zaman barış sağlanabilir"dedi.

FİLİSTİN'E ÇAĞRI YAPTI, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Netanyahu, "Erdogan, İsrail'in çocukları öldürdüğünü söyledi, buna yorumun nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Erdoğan İsrail'e saldırdı. Ülkesinde Kürt köylerini bombalayan ve gazetecileri hapseden bir liderden ders almak benim alışkanlığım değil. Erdoğan teröristlere yardım etti, masumları öldürdü. Erdoğan bana ders verecek değil. "