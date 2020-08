İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

Suriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin başkent Şam üzerinde İsrail tarafından atılan füzelere yanıt verdiğini bildirdi.

Suriye'yi hedef alan askeri eylemlerini sürdüren İsrail, dün Golan sınırından sızma girişimi yaşandığını belirterek, karşılık olarak Suriye'deki bazı askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınır bölgesinde Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat toplama ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol altyapılarının vurulduğu bilgisi verildi.