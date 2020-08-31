İsrail'den gizli görüşme itirafı

Netanyahu, Arap ülke liderleriyle gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaların eylül ayının ortasında atılması bekleniyor.

NETANYAHU: ARAP ÜLKELERİYLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ



İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme görüşmeleri sürerken, Başbakan Netanyahu bazı Arap ülkeleriyle kamuoyu önünde paylaşılmayan gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Netanyahu açıklamayı, kendisini ziyaret eden Amerikan heyetini kabulü sırasında yaptı. İsrail ile normalleşme görüşmelerini yapmak üzere gelen heyette, ABD Başkanı Trump'ın Danışmanı ve damadı Jared Kushner de bulunuyordu. Netanyahu, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini Filistinlilerin engellediğini öne sürdü. İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen pek çok Arap ülkesiyle gizli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

KUSHNER: NORMALLEŞME İNANILMAZ İŞBİRLİĞİ SUNACAK

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmayı inanılmaz olarak nitelendiren Jared Kushner ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacaklarını söyledi.

BAE İSRAİL İMZASI EYLÜL ORTASINDA

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme imza töreninin eylül ortasında gerçekleştirileceği bildirildi. İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis, törenin Washington'da yapılacağını, ancak tarihinin henüz netleşmediğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.