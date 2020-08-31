  • BIST 1.091
  • Altın 464,447
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7424
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKim Jong-un ortaya çikti

İsrail'den gizli görüşme itirafı

»
İsrail'den gizli görüşme itirafı
Amerika'nın öncülüğünde başlayan ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmeyi öngören projede, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Netanyahu, Arap ülke liderleriyle gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaların eylül ayının ortasında atılması bekleniyor.

NETANYAHU: ARAP ÜLKELERİYLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme görüşmeleri sürerken, Başbakan Netanyahu bazı Arap ülkeleriyle kamuoyu önünde paylaşılmayan gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Netanyahu açıklamayı, kendisini ziyaret eden Amerikan heyetini kabulü sırasında yaptı. İsrail ile normalleşme görüşmelerini yapmak üzere gelen heyette, ABD Başkanı Trump'ın Danışmanı ve damadı Jared Kushner de bulunuyordu. Netanyahu, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini Filistinlilerin engellediğini öne sürdü. İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen pek çok Arap ülkesiyle gizli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

KUSHNER: NORMALLEŞME İNANILMAZ İŞBİRLİĞİ SUNACAK

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmayı inanılmaz olarak nitelendiren Jared Kushner ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacaklarını söyledi.

BAE İSRAİL İMZASI EYLÜL ORTASINDA

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme imza töreninin eylül ortasında gerçekleştirileceği bildirildi. İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis, törenin Washington'da yapılacağını, ancak tarihinin henüz netleşmediğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2023'te piyasaya sürülecek29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:40
  • ABD'yi karıştıran ses kaydı29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:26
  • Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı düzenleyen Brenton Tarrant'ın cezası belli oldu27 Ağustos 2020 Perşembe 11:43
  • Can kaybı 830 bine yaklaşıyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar27 Ağustos 2020 Perşembe 11:31
  • ABD'den koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklama: Aynı sonucu verdi27 Ağustos 2020 Perşembe 11:22
  • Protestolarda iki kişi öldü, biri yaralandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:26
  • Koronavirüsün es geçtiği 10 ülke26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:21
  • Bağışıklık umutları boşa mı çıkıyor?26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:14
  • Kim Jong-un ortaya çikti26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:06
  • Yeni Zelanda’da cami saldırısında yaralanan Türk teröristle yüzleşti25 Ağustos 2020 Salı 13:05
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim