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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi.
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

Siyah ve kırmızı renkte bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi, sık sık "Yalancı Netanyahu evine dön" sloganı attı.

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
Netanyahu maskesi takan bir göstericinin mahkum kıyafeti giymesi ve ellerinin kelepçeli olması dikkati çekti.
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
COVID-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.
 
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

Batı Kudüs'te geçen hafta düzenlenen gösteride polis 30 protestocuyu gözaltına almıştı.

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
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