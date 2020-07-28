  • BIST 1.153
  • Altın 437,114
  • Dolar 6,9239
  • Euro 8,1123
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

İsrail ordusu duyurdu! Takviye asker gönderilecek

»
İsrail ordusu duyurdu! Takviye asker gönderilecek
İsrail ordusu, Lübnan ve Suriye sınırlarından sorumlu Kuzey Komutanlığı'nı "özel kuvvetler" ile takviye edeceğini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, durum değerlendirme toplantısı sonucu İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nın, özel kuvvetler, bilgi toplama ve gelişmiş ateş sistemleriyle takviye edilmesine karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu askeri sistemlerle ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Lübnan-İsrail sınır bölgesinde dün yaşanan gerilimin ardından sükûnetin hakim olduğu gözleniyor.

- Sınır bölgesinde yaşananlar

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD - Çin gerilimi tırmanıyor, Konsolosluğu kapısını kırdılar25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:04
  • Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara Kovid-19 testini zorunlu kıldı25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:14
  • ABD, Çin konsolosluğunu kapattı24 Temmuz 2020 Cuma 11:03
  • ABD'de Covid-19'dan Ölenlerin Sayısı 99 Bini Geçti25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:05
  • Brezilya Bir Günde En Yüksek Ölüm Sayısını Yaşadı22 Mayıs 2020 Cuma 11:10
  • Covid-19'un Yeni Merkez Üssü Felakete Sürükleniyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:25
  • Rusya'da Vaka Sayısı Hızla Artıyor19 Mayıs 2020 Salı 13:59
  • Rusya'da Vaka Sayısında Kritik Artış18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:36
  • Flaş... Flaş... Çin Büyükelçisi Evinde Ölü Bulundu!17 Mayıs 2020 Pazar 13:35
  • İngiltere'de Normalleşmenin İlk Adımları Bugün Atılıyor!13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim