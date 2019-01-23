İsrail Gazze'ye saldırdı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi 4 füzeyle vurduğu bildirildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi 4 füzeyle vurduğu bildirildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.