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İsrail Gazze'ye saldırdı

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İsrail Gazze'ye saldırdı
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi 4 füzeyle vurduğu bildirildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi 4 füzeyle vurduğu bildirildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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