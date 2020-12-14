İsrail basını, Joe Biden ile Türkiye ilişkilerini yazdı

Türkiye'nin coğrafi konumu ve güçlü ordusuyla önemli bir müttefik olduğu vurgulandı. Ankara ile ilişkilerin iyi şartlarda sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Ocak 2021'de yemin ederek ülkesinin 46'ıncı başkanı olacak.

İsrail basını, Joe Biden yönetimindeki ABD ile Türkiye arasında ilişkilerin seyrinin nasıl olması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yaptı.

ANKARA-WASHINGTON İLİŞKİLERİ İSRAİL BASININDA

Jerusalem Post gazetesinin "Biden neden Türkiye ile kaygısızca yürümeli" başlıklı görüş yazısında, ABD yönetiminin üstesinden gelmesi gereken birkaç acil sorun olacağı, bunlardan iç meseleler arasında koronavirüsle mücadele ve ekonomik iyileşme konularının bulunduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİ, EN ÖNEMLİ DIŞ POLİTİKA HEDEFLERİNDEN"

Uluslararası meselelere değinilen yazıda, "Ancak yabancı endişeler de yeni başkanı bekliyor. Biden, hızla değişen bir Orta Doğu, Çin ile gergin bir ilişki ve ABD çıkarlarıyla bağlantılı çok sayıda düşük düzeyli çatışma ile karşı karşıya kalacak. En önemli dış politika hedeflerinden biri Amerika’nın Türkiye’yle ilişkisi olacaktır." denildi.

Washington ile Ankara arasında kurulacak yeni ilişkilere işaret edilirken, "Ankara'ya aşırı baskı uygulanması, Türk-Amerikan ilişkilerinde parlama noktalarını tetikleyebilir ve (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ı İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerle bağlarını daha da sağlamlaştırmaya yönlendirebilir. ifadesi kullanıldı.

"ANKARA'YA BASKI UYGULANIRSA..."

Türkiye'nin bazı eylemlerine katı bir yaklaşımın Amerika’nın çıkarına olabileceği savunulan yazıda, ancak yeni yönetimin Ankara'yla ilişkilerinde kaygısızca hareket etmesinin de hayati önem taşıdığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ankara'ya aşırı baskı uygulanması, Türk-Amerikan ilişkilerinde parlama noktalarını tetikleyebilir ve (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ı İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerle bağlarını daha da sağlamlaştırmaya yönlendirebilir.

"TÜRKİYE ÜÇ KITAYI KAPSIYOR VE GÜÇLÜ MÜTTEFİK"

Türkiye ile iyi koşulların sürdürülmesinin Amerika’nın stratejik hedefleri açısından önemli etkileri olacaktır. Türkiye ekonomik olarak üç kıtayı kapsıyor ve birçok iş ve ticaret alanında köprü olarak önemli bir rol oynuyor. Savunma alanında Türkiye, modern bir orduyla, kendi bağımsız ve gelişen savunma sanayisiyle güçlü bir müttefiklik sergiliyor.

"KÖRFEZ VE ARAP DÜNYASINDA ROL OYNAYABİLİR"

Türkiye ayrıca Körfez'de ve Arap dünyasında diplomatik gelişimin ilerletilmesinde rol oynayabilir ve Körfez'deki rekabetin çözülmesine yardımcı olabilir."