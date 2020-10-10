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İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

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İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması
Avrupa son haftalarda salgında adeta kabusu yaşıyor. Salgını hafifletmek için ülkeler virüs tedbirlerini uygulamaya devam ederken İspanya'nın önde gelen viroloji uzmanından korkutan bir maske açıklaması geldi.
İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Covid-19 salgını durdurulamıyor ve tüm dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. Dünyanın tüm ülkeleri artan vaka ve can kayıplarını açıklarken özellikle Avrupa ülkelerinde son haftalarda artan vaka sayıları korku yaratmaya devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 754 bini aştı. Küresel çaptaki can kayıpları ise kritik 1 milyon eşiğini geçti, sayı giderek yükselmeye devam ediyor.

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Salgının başladığı günlerden itibaren kullanmaya başladığımız ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler ise koronavirüsle savaşımızda en önemli silahımız olmaya devam ediyor. Hepimizin aklındaki soru ise bu maskeleri takmaya ne kadar devam edeceğimiz. Bu soruya şu anda salgında zor günler geçiren İspanya'dan korkutan bir cevap geldi. İspanyol virolog Dr. Margarita del Val yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının önümüzdeki birkaç yıl daha devam edeceğini, bu süre içinde maske takmanın hayatımızın bir parçası olarak kalacağını söyledi.

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi Başkanı olan Dr. Margarita del Val, koronavirüs salgınını bir maratona benzeterek 'Bu bir 100 metre koşusu değil, çabuk sonuçlanmayacak' ifadesini kullandı. Margarita del Val, Covid-19'un aşı, ilaç ve önleyi tedbirler yoluyla kontrol altına alınmasının en azından birkaç yıl daha süreceğini söylerken bu süre içinde maske takmaya devam etmemiz gerekeceğini sözlerine ekledi.

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Bu süreç boyunca yaşanan gelişmeler ne olursa olsun sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takmaktan asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyen virolog bu sürecin iki yıl süreceğini iddia etti. İspanya koronavirüs salgınının başlarında en ağır bilançoları veren ve en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştu.
 

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Ülke Avrupa'daki diğer komşuları gibi sıkı karantina tedbirleri uygulamış, kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirmiş ve salgının yayılmasını büyük ölçüde önlemişti.

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Ancak yaz aylarının gelmesi, karantina tedbirlerinin getirdiği ekonomik zorluklar gibi faktörler devreye girince İspanya da tıpkı diğer ülkeler gibi bu tedbirleri gevşetti. Bu günlerde tüm Avrupa ülkeleri gibi İspanya da korkutucu şekilde artan vaka sayılarıyla mücadele ediyor.
 

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Covid-19 önlemlerinin siyasi tartışmaya dönüştüğü İspanya'da Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelgeyle Madrid'de 2 Ekim'den beri uygulanan, bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla dün iptal edilmişti. Bugün ise İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
 

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Son üç haftadır İspanya genelinde açıklanan Covid-19 vakalarının 3'te 1'inin tespit edildiği Madrid, Avrupa'da da salgının en yoğun görüldüğü kent olarak öne çıkıyor. Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler kapsamında son iki haftadır 6 kişiden fazla toplanmama, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00'ye kadar müşteri kabul edip 23.00'te kapatılması gibi tedbirler uygulanıyor. Ülkesindeki koronavirüs salgını sürecini ABD'deki süreçle birbirine benzeten Dr. Margarita del Val, iki ülkede de koronavirüs vakalarının Ocak 2020'de görülmeye başladığını, maske takmanın kural haline gelmesinden sonra vaka artışlarının durduğunu söylüyor.

 

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Ancak hem İspanya hem de ABD'de salgınla geçen aylardan sonra toplumda görülen rahatlamayla birlikte iç ve dış mekanlarda bir araya gelmeye başlayan çok sayıdaki insanın maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaya başladığını da sözlerine ekliyor. 'İnsanlar artık açık havada bir araya gelmenin önemini anlamaya başladılar. Bu iyi bir şey ve aynı zamanda da salgına karşı alınan bir önlem.' 'Ancak bunu yaptıklarında çoğu zaman en önemli iki kuraldan birini mutlaka ihlal ediyorlar. Bu iki kuralın ne olduğunu hepimiz biliyoruz: Maske takmak ve sosyal mesafeyi bozmamak.'

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Dünya çapında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısının yaygın kullanımının 2021 yılı ortalarını bulacağını açıklamıştı.

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Dr. del Val, aşı ya da aşıların yaygın kullanımı başlayana kadar insanlar arasında mesafe olmamasının ve maske takma kuralına uyulmamasının küresel bir problem olacağı konusunda tüm dünyayı uyarıyor.

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması

Tıpkı İspanyol meslektaşı Dr. del Val gibi maske kullanımı konusunda sürekli olarak uyarılar yapan ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü Dr. Anthony Fauci de başkan Trump'la anlaşmazlık yaşamıştı. Bu anlaşmazlık Trump'ın maske takmaması ve sosyal mesafeyi hiçe saymasıyla birlikte koronavirüse yakalanmasıyla sonuçlandı...

İspanyol bilim insanından korkutan maske açıklaması
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