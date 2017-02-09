İspanyol Basını: Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Oyuncu Bakıyor

İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Turan'ın Çin'e transfer ihtimaline karşı hazırlık yaptığını ve hedefin Bernardo Silva olduğunu yazdı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Çin'den gelen tekliflerin ardından Arda'nın yerine oyuncu bakıyor.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin milli yıldızımız Arda Turan'ın Çin'e gitme ihtimaline hazırlık yaptığını iddia etti.

Gazete, Monaco'nun parlayan yıldızı Portekizli Bernardo Silva'nın Blaugrana formasını üzerine geçirme ihtimali üzerine detaylı bir haber kaleme aldı.

BÜYÜK HEDEF BERNARDO SILVA

Arda'nın kendisine Çin'den gelen büyük teklifi kabul etmesi halinde kulübün "büyük hedefinin Bernardo Silva" olduğunu iddia etti.

Bu sene kırmızı-beyazlı formayla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken ve Monaco'nun Ligue 1 lideri olmasında büyük payı bulunan Bernardo'nun Barcelona orta sahasına gelecekte transfer olacak bir numaralı isim olacağı düşünülüyor.

Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 27 maçta 13 gol atıp 7 asistlik katkı sağladı.