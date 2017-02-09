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İspanyol Basını: Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Oyuncu Bakıyor

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İspanyol Basını: Barcelona, Arda Turan'ın Yerine Oyuncu Bakıyor
İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Turan'ın Çin'e transfer ihtimaline karşı hazırlık yaptığını ve hedefin Bernardo Silva olduğunu yazdı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre  Barcelona,  Çin'den gelen tekliflerin ardından Arda'nın yerine oyuncu bakıyor.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen  El Mundo  Deportivo gazetesi, Katalan devinin milli yıldızımız  Arda Turan'ın  Çin'e gitme ihtimaline hazırlık yaptığını iddia etti.

Gazete,  Monaco'nun parlayan yıldızı Portekizli Bernardo  Silva'nın Blaugrana formasını üzerine geçirme ihtimali üzerine detaylı bir haber kaleme aldı.

BÜYÜK HEDEF BERNARDO SILVA

Arda'nın kendisine  Çin'den gelen büyük teklifi kabul etmesi halinde kulübün "büyük hedefinin Bernardo  Silva" olduğunu iddia etti.

Bu sene kırmızı-beyazlı formayla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken ve  Monaco'nun Ligue 1 lideri olmasında büyük payı bulunan Bernardo'nun  Barcelona orta sahasına gelecekte transfer olacak bir numaralı isim olacağı düşünülüyor.

Arda Turan bu sezon  Barcelona formasıyla çıktığı 27 maçta 13 gol atıp 7 asistlik katkı sağladı.

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