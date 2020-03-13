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İspanya'dan Teklif Geldi

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İspanya'dan Teklif Geldi
Hilal Altınbilek, İspanya’dan başrol teklifi aldı. Güzel oyuncu teklifi kabul ederse, filmde ülkenin yıldız isimlerinden Jon Kortajarena ile başrolü paylaşacak.

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Hilal Altınbilek yurtdışına açılıyor. Ünlü oyuncuya İspanya’dan rol teklifi geldi. 

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Oynadığı dizilerle Avrupa ülkelerinde de tanınan Altınbilek, teklifi kabul ederse yüksek bütçeli aşk filminde başrol oynayacak.

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ÇEKİMLER MARBELLA’DA

Filmin erkek başrol oyuncusu, İspanya’nın ünlü isimlerinden Jon Kortajarena. Yaz aylarında Marbella’da çekilmesi planlanan filmde Kortajarena, zengin bir adamı canlandıracak. Hilal Altınbilek de onun tatil sırasında tanışıp âşık olduğu kiteboard eğitmenini oynayacak.

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