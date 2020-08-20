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İspanya'da yeniden Covid-19 alarmı

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İspanya'da yeniden Covid-19 alarmı
Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı. İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 715 vaka tespit edildi. Bu sayısının Nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.
İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesinin giderek arttığı Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor.

İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayının Nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana toplam vaka sayısı 370 bin 867'ye ulaştı. Bakanlık, virüse bağlı toplam ölü sayısının ise 28 bin 797’ye yükseldiğini bildirdi.

 

İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Toplam 28 bin 797 ölüme koronavirüsle uyumlu semptomları bulunan ancak PCR testinden geçmeyenlerin dahil edilmediği belirtildi.

İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Açıklamada ayrıca son 7 gün içinde bin 336 kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye başvurduğu aktarıldı.

İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

İspanya, dünyada en çok vaka sayısının kaydedildiği 10. ülke konumunda bulunuyor.

İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Öte yandan BBC'nin haberine göre, İspanya'da beş büyük bölgede COVID-19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içmek yasaklandı.

İspanya'da yeniden alarm: Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturduğundan bu yasak kararı alındı. Galiçya'nın başını çektiği yasak dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu. Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.

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