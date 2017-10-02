İspanya'da referandum krizi

İspanyol polisi, Katalonya yerel liderinin referandumda oy kullanacağı seçim merkezine zor kullanarak girdi.

Girona şehrinde yer alan Sant Julia de Ramis seçim merkezinde oy kullanacak olan vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.



Katalan Hükümeti, İspanyol polisinin plastik mermi kullandığı olaylarda 38 kişinin yaralandığı duyurdu.



Katalan Bölgesel Başkanı Carles Piedgement, yaşanan gereksiz şiddetin korkunç bir İspanya görüntüsü verdiğini söyledi.