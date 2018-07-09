İspanya yeni patronunu arıyor!

İspanya Futbol Federasyonu, Fernando Hierro'nun istifasının ardından, Milli Takımın yeni teknik direktörünü arıyor. İspanyol basınına göre favori, eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique.

2018 Dünya Kupası, İspanya için büyük bir hayal kırıklığı ile noktalandı. Takımın turnuvaya erken veda etmesi üzerine, Fernando Hierro hem teknik direktörlük hem de sportif direktörlük görevlerinden istifa etti.

İspanya Futbol Federasyonun kısa süre içinde milli takımın yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. İspanyol basınına göre federasyon başkanı Luis Rubiales'in listesindeki ilk isim, eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique. Rubiales, 48 yaşındaki teknik adama, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşme teklif edecek. Katalan ekibi ile 2015'te LaLiga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Enrique, başarısız geçen 2016-17 sezonu sonunda görevinden ayrılmıştı. Turnuvanın başlamasına 2 gün kala Real Madrid ile anlaşan Julen Lopetegui'nin görevine son veren İspanya Futbol Federasyonu, yerine Fernando Hierro’yu getirmişti. Matadorlar, Hierro yönetiminde, 2. turda Rusya'ya penaltı vuruşları sonucu elenmişti.