  • BIST 100.321
  • Altın 184,147
  • Dolar 4,5393
  • Euro 5,3432
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA48 ilde dev operasyon

İspanya yeni patronunu arıyor!

»
İspanya yeni patronunu arıyor!
İspanya Futbol Federasyonu, Fernando Hierro'nun istifasının ardından, Milli Takımın yeni teknik direktörünü arıyor. İspanyol basınına göre favori, eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique.

2018 Dünya Kupası, İspanya için büyük bir hayal kırıklığı ile noktalandı. Takımın turnuvaya erken veda etmesi üzerine, Fernando Hierro hem teknik direktörlük hem de sportif direktörlük görevlerinden istifa etti. 

İspanya Futbol Federasyonun kısa süre içinde milli takımın yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. İspanyol basınına göre federasyon başkanı Luis Rubiales'in listesindeki ilk isim, eski Barcelona teknik direktörü Luis Enrique. Rubiales, 48 yaşındaki teknik adama, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşme teklif edecek. Katalan ekibi ile 2015'te LaLiga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Enrique, başarısız geçen 2016-17 sezonu sonunda görevinden ayrılmıştı. Turnuvanın başlamasına 2 gün kala Real Madrid ile anlaşan Julen Lopetegui'nin görevine son veren İspanya Futbol Federasyonu, yerine Fernando Hierro’yu getirmişti. Matadorlar, Hierro yönetiminde, 2. turda Rusya'ya penaltı vuruşları sonucu elenmişti.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Beşiktaş'ın yeni maç programı09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:07
  • Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalacak mı?09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:59
  • "Burak Yılmaz'ı alacak parayı darphane henüz basmadı"09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
  • Paulinho eski takımına döndü09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
  • Galatasaray'da iki isim kadro dışı07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:25
  • Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:23
  • 40 yaşındaki Buffon PSG'de07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22
  • Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev açıklaması07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:20
  • Griezmann Uruguay'a attığı gole neden sevinmedi?07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:19
  • Neymar gözyaşlarını tutamadı07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim