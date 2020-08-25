İsmail Küçükkaya’dan Fatih Portakal paylaşımı!

FOX'ta yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, ana haber sunuculuğunu bırakan Fatih Portakal için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Küçükkaya "Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

FOX ana haberi bırakan Fatih Portakal için bir mesaj da eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya’dan geldi. Aynı kanalda Çalar Saat programını sunan Küçükkaya’nın mesajı şöyle: "Yolun açık olsun sevgili @fatihportakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan’ oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum."