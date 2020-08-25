İsmail Küçükkaya’dan Fatih Portakal paylaşımı!

FOX ana haberi bırakan Fatih Portakal için bir mesaj da eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya’dan geldi.
Aynı kanalda Çalar Saat programını sunan Küçükkaya’nın mesajı şöyle:
"Yolun açık olsun sevgili @fatihportakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan’ oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum."
Yolun açık olsun sevgili @fatihportakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan’ oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum. pic.twitter.com/PuU9qiWnap— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) August 25, 2020