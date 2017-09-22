Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin düzenlediği "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programında konuştu.

FETÖ’ye bağlı şirketler ve okulların ABD’de halen faaliyet gösterdiklerini ve bu yolla kara para akladıklarını söyleyen Erdoğan, “Biz bu durumu ABD’li dostlarımıza aktarıyoruz, 85 koliyi de belgelerle kendilerine teslim ettik. FETÖ elebaşının ve mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi ve örgütün faaliyetlerinin önlenmesi konusunda ABD nezdinde pek çok girişimimiz oldu. Maalesef bunlardan henüz bir netice alamadık. ABD'nin FETÖ ve diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyoruz.15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hesabını hukuk içinde soracağız. Bunun için güçlü bir kamuoyu desteğine ihtiyacımız var.” dedi.



Erdoğan konuşmasında, “Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz." dedi.