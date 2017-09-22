FETÖ’ye bağlı şirketler ve okulların ABD’de halen faaliyet gösterdiklerini ve bu yolla kara para akladıklarını söyleyen Erdoğan, “Biz bu durumu ABD’li dostlarımıza aktarıyoruz, 85 koliyi de belgelerle kendilerine teslim ettik. FETÖ elebaşının ve mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi ve örgütün faaliyetlerinin önlenmesi konusunda ABD nezdinde pek çok girişimimiz oldu. Maalesef bunlardan henüz bir netice alamadık. ABD'nin FETÖ ve diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyoruz.15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hesabını hukuk içinde soracağız. Bunun için güçlü bir kamuoyu desteğine ihtiyacımız var.” dedi.
Erdoğan konuşmasında, “Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz." dedi.
- BIST 104.257
- Altın 145,310
- Dolar 3,4870
- Euro 4,1806
- İstanbul 17 °C
- Ankara 19 °C
- Itır Esen Miss Turkey birincisi oldu! Itır Esen kimdir?
- Son dakika... Korkulan oluyor! Kuzey Kore televizyondan ilan etti
- Trabzon’da kimyasal silahlarda kullanılan 600 gram sezyum maddesi yakalandı
- Liseliler İzmir'i birbirine kattı... Büyük kavga
- Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızı öldü bulundu
- Son dakika.. Kocaeli açıklarında facia: Ölüler var
- İntihar notu iddiası
- Çilingir çağırıp, hamal tutup hırsızlık yaptılar!
- Habur'daki tatbikatta 4. gün!
- Cezaevinde korkutan yangın
- Türk doktor tüm dünya için umut ışığı oldu
- ''İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz'
- Ünlü sanatçının eşi yanan jetten son anda kurtuldu
- Tüketici güven endeksi açıklandı
- Büyükşehir'e ilçe nüfusu kadar iş başvurusu oldu
''İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz'
FETÖ’ye bağlı şirketler ve okulların ABD’de halen faaliyet gösterdiklerini ve bu yolla kara para akladıklarını söyleyen Erdoğan, “Biz bu durumu ABD’li dostlarımıza aktarıyoruz, 85 koliyi de belgelerle kendilerine teslim ettik. FETÖ elebaşının ve mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi ve örgütün faaliyetlerinin önlenmesi konusunda ABD nezdinde pek çok girişimimiz oldu. Maalesef bunlardan henüz bir netice alamadık. ABD'nin FETÖ ve diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyoruz.15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hesabını hukuk içinde soracağız. Bunun için güçlü bir kamuoyu desteğine ihtiyacımız var.” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 12:03 - Itır Esen Miss Turkey birincisi oldu! Itır Esen kimdir?
- 11:56 - Son dakika... Korkulan oluyor! Kuzey Kore televizyondan ilan etti
- 11:52 - Trabzon’da kimyasal silahlarda kullanılan 600 gram sezyum maddesi yakalandı
- 11:43 - Liseliler İzmir'i birbirine kattı... Büyük kavga
- 11:38 - Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızı öldü bulundu
- 11:30 - Son dakika.. Kocaeli açıklarında facia: Ölüler var
- 11:25 - İntihar notu iddiası
- 11:22 - Çilingir çağırıp, hamal tutup hırsızlık yaptılar!
- 11:15 - Habur'daki tatbikatta 4. gün!
- 11:09 - Cezaevinde korkutan yangın
- 11:05 - Türk doktor tüm dünya için umut ışığı oldu
- 11:00 - ''İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz'
- 10:41 - Ünlü sanatçının eşi yanan jetten son anda kurtuldu
- 11:59 - Tüketici güven endeksi açıklandı
- 11:57 - Büyükşehir'e ilçe nüfusu kadar iş başvurusu oldu
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim