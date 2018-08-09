İslam Slimani Fenerbahçe'de!

İngiliz Sky Sports, Fenerbahçe'nin Leicester City'nin golücü Slima'nin kiralanması konusunda anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, forvet transferinde sona yaklaştı

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'un son dakika olarak duyurduğu habere göre, Fenerbahçe Leicester City'in golcüsü Islam Slimani'nin kiralık olarak transferi için anlaşmaya yakın. Habere göre, kiralama bir yıllık olacak.

İngiltere Premier Lig'de transfer sezonu bugün TSİ 02.00'de sona eriyor. İngiliz kulüpler bu tarihten itibaren futbolcu alamazken, satış yapabilecek.

İNGİLİZLER BÖYLE DUYURDU

30 yaşındaki Cezayirli golcü Leicester City formasıyla 46 maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergiledi.