İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a önemli uyarı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan yedi ülkeye yönelik vize yasağı getirmesine tepki gösterdi. İİT, "Böyle seçici ve ayrımcı adımlar yalnızca aşırı grupların söylemlerini daha da keskinle

ABD Başkanı Trump'ın, göçmenlere ve yedi Müslüman ülkeye (Irak, Suriye, İran, Sudan, Yemen, Libya ve Somali) ABD’ye giriş yasağı getirmesinin yankıları sürüyor.

Dünya genelinde tartışma yaratan karara ilişkin bir açıklama da İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan geldi. İİT, dünya genelinde büyük tepki çeken yasağın aşırıcılığa karşı verilen ortak mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

İİT tarafından yapılan açıklamada, "Böyle seçici ve ayrımcı adımlar yalnızca aşırı grupların söylemlerini daha da keskinleştirecektir" denildi.

Açıklamada, "Bu adım şiddet ve terörizm destekçilerinin böyle kritik bir dönemde ellerini daha da güçlendirecek" ifadesi kullanıldı.