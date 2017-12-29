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İSKİ'de İhale Skandalı Doğru Mu Çıktı?

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İSKİ'de İhale Skandalı Doğru Mu Çıktı?
Daha önce iddiaları Haberkonseyi'nde dile getirmiştik.

26 Aralık 2017 tarihinde yapılacak bir ihale için, ihaleyi verilecek şirketlerin önceden planlandığı ve bu şirketlerin FETO ile bağlantısı olduğu iddia edilmişti. 26 Aralıkta yapılan ihalenin Güneşyol - Alke ortaklığına verileceği de iddialar arasındaydı. Elimize gelen bilgilere göre, 26 Aralık'ta İSKİ'nin yaptığı ihale, FETÖ/PYD terör örgütü bağlantısı olduğu iddia edilen Güneşyol - Alke ortaklığına verildi. 

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