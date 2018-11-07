Işın Karaca’yı dinlemek zulüm

Uğur Güneri yazdı...

Evet… Yaklaşık 15-20 gündür gündem 2013 yılında kaybettiğimiz arabeskin gerçek babası diyebileceğimiz Müslüm Gürses’in acılarla dolu yaşamını da içeren Müslüm filmi…

Yapımcısı” Ayla” filminden tanıdığımız Mustafa Uslu… Bana göre toplumsal kokuyu çok iyi alan ve müşteriyi sinemaya çekme ustası…

“Ayla” filminde 6 milyona yakın gişe yaptı. Müslüm de şimdilik 2 milyonu aştı…

Neyse… Filmle ilgili olumlu eleştirilerin yanı sıra “Neden şarkılar Müslüm Gürses’in sesinden verilmedi” tepkisi de az değil… Bu görüşte olanlara elbette haksız diyemeyiz…

Yapımcı Uslu bu eleştirilere ; ” İstesek kendi sesinden verebilirdik. Telif de ödemeyecektik, ama biz orijinal bir yorum olsun istedik. Hatta şarkıları yorumlayan Timuçin Esen’in sesini teknik imkanlarla Müslüm Gürses’in sesi ve yorumuna benzetebilirdik ama yapmadık …” yanıtını veriyor…

Filmle ilgili eleştiriler 2 yönde sürüp giderken, vokalistlikten solistliğe geçen Işın Karaca, Instagram hesabından;

" Müslüm Baba'nın sesi olmayınca koca film bana zulüm oldu! Millet neden bu kadar abarttı ben anlamadım. Eminim Müslüm Baba da izleseydi benimle aynı fikirde olurdu."

Mesajını attı…