Işın Karaca’yı dinlemek zulüm

Uğur Güneri / Yazar

Evet… Yaklaşık 15-20 gündür gündem 2013 yılında kaybettiğimiz arabeskin gerçek babası diyebileceğimiz Müslüm Gürses’in acılarla dolu yaşamını da içeren Müslüm filmi…

Yapımcısı” Ayla” filminden tanıdığımız Mustafa Uslu… Bana göre toplumsal kokuyu çok iyi alan ve müşteriyi sinemaya çekme ustası…

“Ayla” filminde 6 milyona yakın gişe yaptı. Müslüm de şimdilik 2 milyonu aştı…

Neyse… Filmle ilgili olumlu eleştirilerin yanı sıra “Neden şarkılar Müslüm Gürses’in sesinden verilmedi” tepkisi de az değil… Bu görüşte olanlara elbette haksız diyemeyiz…

Yapımcı Uslu bu eleştirilere ; ” İstesek kendi sesinden verebilirdik. Telif de ödemeyecektik, ama biz orijinal bir yorum olsun istedik. Hatta şarkıları yorumlayan Timuçin Esen’in sesini teknik imkanlarla Müslüm Gürses’in sesi ve yorumuna benzetebilirdik ama yapmadık …” yanıtını veriyor…

Filmle ilgili eleştiriler 2 yönde sürüp giderken, vokalistlikten solistliğe geçen Işın Karaca, Instagram hesabından;

" Müslüm Baba'nın sesi olmayınca koca film bana zulüm oldu! Millet neden bu kadar abarttı ben anlamadım. Eminim Müslüm Baba da izleseydi benimle aynı fikirde olurdu."

Mesajını attı…

Bu şarkıcı hanım, filmdeki şarkıları Müslüm Baba’nın sesinden duymayınca ZULÜM demiş…

Çok ama çok geç kalmış bir eleştiri. Daha doğrusu sevimsiz bir dikkat çekme stratejisi…(Bu konuda çok usta olan ablaları var. Onlardan ders alsın)

Hanımefendiye sormazlar mı,

“ Bir aya yakındır filmin fragmanları dönüyor kanallarda. 15 gündür de vizyonda. Ve sağır sultan duydu şarkıları Müslüm Baba’nın değil, Timuçin Esen’in seslendirdiğini.

Elbette Esen’in Müslüm Baba’nın kimselere nasip olmayan yorum tarzının yanında esamesi bile okunmaz. Haklısınız. Ama ortada öyle bir iddia yok ve bunu bildiğiniz halde sıkı bir Müslüm hayranı olarak bile bile neden gittiniz bu zulmü izlemeye, pardon dinlemeye!...”

Bakın ben sizin sesinizi ve de özellikle kulak tırmalayan yorumunuzu pek beğenmiyorum… Ama yıllarca yönettiğim gazete ve dergilerin hiç birinde,

“ Zerrin Özer taklidi kötü bir sesi ve tarzı var. Dinlemek zulüm. Gencebay’ın şarkılarından yaptığı Arabesk albümü rezalet” mealinde haber yaptırmadım… Çünkü, her film, her albüm bir emek ve masraftır. En azından buna saygı duymak gerekir… Bilmem anlatabildim mi?

Öte yandan, Timuçin Esen, Müslüm Baba’nın şarkılarını kendine özgü bir şekilde gayet güzel yorumlamış. Oyunculuğu da mükemmel; ama … Gül Peri dizisinde kendine yazık ediyor!...