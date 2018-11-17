Işın Karaca'dan şok itiraf

Işın Karaca, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, 5,5 yıl sonra şaşırtan bir itirafta bulundu. Karaca, İrem Derici'nin, eşi Sedat Doğan'a evlenme teklifinde bulunduğunu söyledi.

Işın Karaca'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

Ben 110-120 kiloları gördüm. Haşimato hastalığım, şeker hastalığım, tansiyon hastalığım var.Vücut kitle endeksin belli bir şeyin üstündeyse ameliyat olabiliyorsun.

* Ameliyatın, yemen içmen, sonraki bakımın, ameliyatı olduğun hastanenin yoğun bakımı önemli.

* Her gün protein yedim, spor yaptım.Yine kilo alsam, yine ameliyat olurum çünkü bu benim için bir çözümdü.

* Tuğrul beni gürbüz halimle de seviyor. Yarın öbürgün yine kilo alabilirim. 3 gün yemek ye bakayım neler oluyor.

* En başlarda aşkların hepsinde yüz gülüyor! Bizim Tuğrul ile bir şeyler yaşayıp birbirimize geldik. İkimizin de yaşanmışlıkları vardı. Gece uyurken üzerimi örten bir adam var hayatımda.

* Daha boşanmamıştık. Gecenin bir vakti, çok sevdiğim bir arkadaşım fotoğraf attı bana. Kızımın biyolojik babası ile meslektaşım olan kadının facebook'ta paylaştığı fotoğraf... El ele duruyorlar. O gün artık dedim ki 'hayat sert bir şey, çok acımasız ve insanı yoran bir şey. Sabredip durmak gerekiyor.' Bu bahsettiğimiz insan da İrem Derici idi...

* Bunun üzerine avukatıma dedim ki 'Şu an bitti, konu kapandı.' Kadınlar diyor ya 'çocuğum ailem bilmem ne' böyle bir duruk yok. Mutsuz olduğunuz yerde durmayacaksınız. Kadın da adam da...

* Bana bu ilişkinin fotoğrafları sonra sonra geldi. Bu beş buçuk yıldır saklanan bir haber. Boşanmayan bir adama evlenme teklif etmek de tuhaf. Sonra duydum ki evlendiği eşine de aynı yerde aynı şekilde evlenme teklif etmiş.