  • BIST 88.033
  • Altın 339,330
  • Dolar 6,5053
  • Euro 7,2151
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFlaş.. Flaş... Meclis Doktoru Karonavirüs Gözleminde!

Işıl Reçber Sessliğini Bozdu

»
Işıl Reçber Sessliğini Bozdu
Eski milli kaleci Rüştü Reçber’in (46) corona virüs testinin pozitif çıktığını eşi Işıl Reçber cumartesi gecesi duyurmuştu.

“Rüştü’yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah’a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak’ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü’nün yanında olamamak.”

'Odalarımızı bile ayırmıştık' 
Rüştü Reçberdün Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi ve solunum cihazına bağlandı. Işıl Reçber, Posta'dan Halil Kalmuk'a şu açıklamayı yaptı, “Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika’dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim.

Orası asla güzellik salonu değil. Amerika’dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi” dedi.

Işıl Reçber sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü’yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."
 
Sosyal medyada corona virüse karşı alınan kurallara uymamakla suçlanan Işıl Reçber linç edilmesine dair de şöyle konuştu:

“İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü’yü iyileştirecek.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okulların Tatili Uzayacak mı?21 Mart 2020 Cumartesi 14:27
  • Hayran bıraktı.21 Mart 2020 Cumartesi 13:50
  • Zeynep Türkiye'ye Dönemedi20 Mart 2020 Cuma 13:33
  • Hadise'nin Zararı 1 Milyon Lira!19 Mart 2020 Perşembe 12:26
  • İtalya'da Mahsur Kaldı!17 Mart 2020 Salı 15:09
  • Ünlüler Eve Kapandı!17 Mart 2020 Salı 14:57
  • Pınar Altuğ'u Çileden Çıkartan Paylaşım!17 Mart 2020 Salı 13:30
  • Mustafa Sandal'dan Karantina Açıklaması17 Mart 2020 Salı 11:35
  • Yurt Dışından Gelmesine Rağmen Çocuklarını Aldı!16 Mart 2020 Pazartesi 19:44
  • Burcu Yeni Aşkıyla Baş Başa16 Mart 2020 Pazartesi 19:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim