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IŞİD'in canlı bomba kuryesi yakalandı

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IŞİD'in canlı bomba kuryesi yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale sınırında Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren terör örgütü IŞİD'in silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sorgulanan IŞİD'linin sınır hattında gösterdiği yerde ise çuvalla toprağa gömülü mühimmat ele geçti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü IŞİD’in kuryesi Abud Mahho’yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü IŞİD'in kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti.
Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı.
Gözaltındaki IŞİD terör örgütü üyesinin sorgulaması devam ediyor.

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