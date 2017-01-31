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'IŞİD'e orada fena sopa atmışlar....'

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'IŞİD'e orada fena sopa atmışlar....'
El Bab'da devam eden Fırat Kalkanı harekatından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar bölgeden flaş bir fotoğraf paylaşarak çarpıcı bir yorumda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO güçleri ile birlikte devam ettirdiği Fırat Kalkanı harekatında El Bab'taki ilerleyiş devam ediyor. El Bab'da DEAŞ teröristleri çıkan çatışmalardan flaş bir fotoğrafı ise bugün Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.  Ağar "Fotoğraf Bab'tan...  Bab'ın içinden!" diyerek paylaştığı fotoğrafın altına şu cümleleri yazdı:

"Fotoğraftaki bina içinde sıkı maç çıkmış. IŞİD'e orada fena sopa atmışlar. Bina çatışma şiddetinin izlerini taşıyor. Duvarlar, merdivenler çökmek üzere. Buna rağmen komandolar ele geçirdikleri hakim noktadaki bu binanın üst katına çıkıyorlar. Dertleri, buradan IŞİD'in tank, BMP ve bombalı araçlarını avlamak. Bunu da ellerindeki hafif tanksavar silahları LAW'larla yapacaklar. Temas hattı o kadar yakın yani.  Bab ise artık yakın değil... Çok yakın.  Dünkü bombardımanda ise Hastane tepesinin rakımının 1-2 metre düştüğünü söylüyorlar!!! Bu arada bizim çocuklar IŞİD'e "DTÖ" diyorlar."

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