IŞİD Musul'un batısında ilk kez kimyasal silah kullandı!

Musul'da havan topuyla fırlatılan bomba, kötü bir kimyasal koku yaydı. Bölgede yaşayanlar ciltte kabarma, gözlerde kızarıklık, kaşınma, kusma ve öksürme gibi şikayetlerle hastaneye taşındı.

Musul'da köşeye sıkışan terör örgütü IŞİD, ilk kez kimyasal silah kullandı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, havan saldırısıyla atılan bomba nedeniyle 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan beşi çocuk, ikisi kadın. Hastanede tedavi altına alınan hastalarda ciltte kabarma, gözlerde kırmızılık, kaşınma, kusma ve öksürme gibi belirtiler saptandı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, yerel doktorlara tedavi desteği veriyor. CNN International, batı yakası operasyonunda terör örgütünden ilk kurtarılan yer olan Elbu Seyf köyündeki yaralıları ekrana getirdi.

Hastaların çoğu Erbil yakınlarındaki Rozhava Hastanesi'nde, uluslararası haber ajansları tedavi gören çocukların fotoğraflarını dünyaya servis etti. 10 yaşındaki Yasir Nazım ile 3 yaşındaki Dima Nadm Hamid'in aileleri, endişeli bir şekilde çocuklarının başında bekliyor.



Saldırının gerçekleştiği yere iki farklı havan saldırısı düzenlendi, ardından kötü bir kimyasal koku yayıldı. Kızılhaç Orta Doğu sorumlusu Robert Mardini, semptomların 'güçlü bir kimyasal maddeyi' işaret ettiğini söyledi.

17 Ekim'de başlayan büyük Musul operasyonuna savaş uçaklarıyla destek veren ABD, daha önce yaptığı açıklamada IŞİD'in sülfür veya hardal gazlarını kullanabileceğini belirtmişti.

Terör örgütü, 2014-2016 arasında Suriye ve Irak'ta en az 52 kez kimyasal silahla saldırı düzenledi. Bunların 19'u Musul çevresindeydi.

GÜN GÜN OPERASYON

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.

- 1 Kasım'da IŞİD mevzilerinde ilk gedik açıldı, Ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.

- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.

- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.

- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta IŞİD'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını IŞİD'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı.

Son 400 metre

Irak'ın en büyük ikinci kentinin doğu yakası 100 günde IŞİD'den temizlenmişti, 19 Şubat'ta ise Dicle Nehri'nin batısındaki mahalleleri kurtarmak için operasyona başlandı.

Batı yakasında son olarak ordu birlikleri valilik binalarına 400 metre kadar yaklaştı. Keskin nişancı teröristlerin ateş açtığı ve havan topu saldırıları düzenlediği Vadi El Hacer mahallesi de IŞİD'den geri alındı.

Bomba yüklü araçlar her sokakta

IŞİD teröristleri ise, bomba yüklü araçları patlatarak veya evlere patlayıcı tuzaklayarak askerlerin ilerleyişini engellemeye çalışıyor. Çatışmalardan kaçan Musul sakinlerinden Ömer Sabr Hüseyin, Associated Press (AP) haber ajansına her bir sokakta dört veya beş bomba yüklenmiş araç bulunduğunu söyledi.

Hafta içinde Telafer-Musul yolunun kapatılmasıyla operasyonda yeni bir aşamaya geçilmişti. Adım adım yenilgiye sürüklenen IŞİD Telafer yolunun da kesilmesiyle dar bir alanda tamamen kuşatılmış oldu. Terör örgütünün ikmal güzergahı olan otoyol, aynı zamanda Musul'u Suriye'ye, dolayısıyla IŞİD'in kalesi Rakka'ya bağlıyordu.

Ölümden kaçış

Musul'da şimdiye kadar evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 273 bin. Son iki haftada batı yakasındaki mahallelerden kaçanlar ise 30 bine yakın. Özellikle güneybatı mahallelerde yaşayanlar akın akın güvenli bölgelere kaçıyor.

Batı yakası operasyonu başlamadan terör örgütünün elinde 750 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü geçen hafta kaybetmiş ve şehrin içine doğru çekilmişti.

IŞİD, Irak'taki topraklarının yüzde 63'ünü kaybetti

Musul, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı ve ilçe çevresindeki kasabalardan da teröristler temizlendi.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 63. Irak'ta Felluce, ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.