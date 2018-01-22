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İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

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İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
KARABÜK'te, Kardemir'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada midibüsün sürücüsü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kardemir'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi alarak, çalışmaları takip etti.

 

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