İşaretli Mektupların Sırrı

Ahmet İsvan, İstanbul’un eski belediye başkanlarından. Bülent Ecevit’in siyasi popülaritesinin zirvesinde olduğu 1973-1977 arasında İstanbul Belediyesi’ni yönetiyordu. 12 Eylül’den sonraki DİSK davasında yargılandı. İki yıldan fazla tutuklu yargılandıktan

İsvan, Bülent ve Rahşan Ecevit çiftinin Robert Koleji yıllarından beri yakın arkadaşıydı. Birbirlerinin sırdaşıydılar. Bu sırlardan birini Ahmet İsvan ile Mayıs 2013’te yaptığımız röportajda öğrenmiştim. Ahmet İsvan’ın 63 yıllık eşi Reha İsvan’ı kaybetmesinden birkaç hafta sonraydı. Yalova’daki çiftliğinde buluştuk. Reha Hanım ile Robert Koleji döneminde tanışmalarını ve evliliğe giden süreçte Rahşan Ecevit’in rolünü şöyle anlatmıştı:

“Robert Koleji'nden sonra Amerika’ya tahsile gittim. Ailesi evlenmemize karşı çıkmıyordu ama nişanlanmadan mektuplaşmamızı da yasaklamıştı. Amerika’dan dönmeden de nişanlanmamıza izin vermiyorlardı. Robert Koleji’nden mezunduk. Amerika’daydım ve sevgilime yazamıyordum. Aynen öyleydi. Bugün için tuhaf sayılabilir ama o zamanın örf ve adetleri böyle idi. Ama Reha ailesini aldatmayı kabul etti, gizlice mektuplaşmaya başladık.’

‘İŞARETLİ MEKTUPLAR RAHŞAN’A’

Reha’nın bana mektup göndermesinde bir engel yoktu. Doğrudan benim adresime gönderebiliyordu. Ama ben onun adresine gönderemiyordum. Ben mektuplarımı Bülent’in (Ecevit) adresine, üzerine bir işaret koyarak gönderirdim, Bülent o işaretli mektubu alınca Rahşan’a verir, Rahşan da Reha’ya verirdi.’

‘BÜLENT İLE GÖRÜŞÜRKEN KAPIYI AÇIK BIRAKMAK ZORUNDAYDILAR’

İsvan, Rahşan Ecevit’in Bülent Ecevit ile evde görüşmelerine dair bir detayı ise şöyle anlatmıştı:

‘Nikahlanmışlar ama henüz evlenmemişlerdi. Bülent, Rahşanların evine ara sıra gidebiliyordu ama oturdukları odanın kapısı açık kalmak şartıyla.’