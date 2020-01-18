  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

İşaretli Mektupların Sırrı

»
İşaretli Mektupların Sırrı
Ahmet İsvan, İstanbul’un eski belediye başkanlarından. Bülent Ecevit’in siyasi popülaritesinin zirvesinde olduğu 1973-1977 arasında İstanbul Belediyesi’ni yönetiyordu. 12 Eylül’den sonraki DİSK davasında yargılandı. İki yıldan fazla tutuklu yargılandıktan

İsvan, Bülent ve Rahşan Ecevit çiftinin Robert Koleji yıllarından beri yakın arkadaşıydı. Birbirlerinin sırdaşıydılar. Bu sırlardan birini Ahmet İsvan ile Mayıs 2013’te yaptığımız röportajda öğrenmiştim. Ahmet İsvan’ın 63 yıllık eşi Reha İsvan’ı kaybetmesinden birkaç hafta sonraydı. Yalova’daki çiftliğinde buluştuk.  Reha Hanım ile Robert Koleji döneminde tanışmalarını ve evliliğe giden süreçte Rahşan Ecevit’in rolünü şöyle anlatmıştı:

“Robert Koleji'nden sonra Amerika’ya tahsile gittim. Ailesi evlenmemize karşı çıkmıyordu ama nişanlanmadan mektuplaşmamızı da yasaklamıştı. Amerika’dan dönmeden de nişanlanmamıza izin vermiyorlardı. Robert Koleji’nden mezunduk. Amerika’daydım ve sevgilime yazamıyordum. Aynen öyleydi. Bugün için tuhaf sayılabilir ama o zamanın örf ve adetleri böyle idi. Ama Reha ailesini aldatmayı kabul etti, gizlice mektuplaşmaya başladık.’

‘İŞARETLİ MEKTUPLAR RAHŞAN’A’

 
 
 

Reha’nın bana mektup göndermesinde bir engel yoktu. Doğrudan benim adresime gönderebiliyordu. Ama ben onun adresine gönderemiyordum. Ben mektuplarımı Bülent’in (Ecevit) adresine, üzerine bir işaret koyarak gönderirdim, Bülent o işaretli mektubu alınca Rahşan’a verir, Rahşan da Reha’ya verirdi.’

‘BÜLENT İLE GÖRÜŞÜRKEN KAPIYI AÇIK BIRAKMAK ZORUNDAYDILAR’

İsvan, Rahşan Ecevit’in Bülent Ecevit ile evde görüşmelerine dair bir detayı ise şöyle anlatmıştı:

‘Nikahlanmışlar ama henüz evlenmemişlerdi. Bülent, Rahşanların evine ara sıra gidebiliyordu ama oturdukları odanın kapısı açık kalmak şartıyla.’

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Önce Sevdi, Sonra Parçaladı17 Ocak 2020 Cuma 16:34
  • Film Gerçek Oldu17 Ocak 2020 Cuma 15:54
  • Canlı Yayında Rezalet17 Ocak 2020 Cuma 15:50
  • Mesih Hasan Mezarcı: Tesettürü kaldırıyorum17 Ocak 2020 Cuma 12:59
  • Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama17 Ocak 2020 Cuma 11:45
  • Arkeolog Merve'nin intihar mektubundan: Ben yapmadım, masumum, her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz17 Ocak 2020 Cuma 11:40
  • Barış Pınarı'ndan acı haber: 3 asker şehit oldu17 Ocak 2020 Cuma 11:03
  • Bekaretini Satışa Çıkardı17 Ocak 2020 Cuma 10:30
  • Ülke genelinde büyük operasyon! 475 kişi yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 12:55
  • 100 kişinin öldüğü faciada inanılmaz olay16 Ocak 2020 Perşembe 12:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim