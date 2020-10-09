İŞADAMI SAİT EMİR YENİ REZA ZARRAB MI?

AĞLATAN DEFİLENİN PERDE ARKASI

Cemiyet dünyasında kulaktan kulağa konuşulan defilenin ana sponsoru olarak lanse edilen ve defile için hatrı sayılır bir para harcayan İranlı işadamı Sait Emir magazin dünyasında şimdilerde en çok merak edilen isim oldu.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

İranlı iş adamı Sait Emir'in ismini internet arama motoru Google'a yazınca işadamı ile ilgili 'On parmağında on marifet var!' dedirtecek haberler göze çarpıyor.

'PİLOT, DİŞÇİ, DALGIÇ, DANS EĞİTMENİ'

Avrupa ve Kanada'da çeşitli alanlarda faliyet gösteren işadamı; pilot, dişçi, dans eğitmeni ve dalgıç gibi bir çok alanda var.

Kendisini ünlülerin diş hekimi olarak öven haberlerin derlendiği internet siteleri göze çarparken, "Milyonluk sponsorluklara imza atan bir dişçi Türkiye'de var mı?" sorusunu akıllara getirdi.

YENİ REZA ZARRAB MI?

Biraz araştırma yapınca ilginç bilgiler kulağıma geldi her ne kadar iddialar üzerine gelen dedikodular olsa da işadamı Sait Emir'in yaşantısı bize İranlı Hemşehrisi Reza Zarrab'ı anımsattı.

Zarrab'ta Türkiye'ye ilk geldiğinde söz yazarı olduğunu, müzikle uğraştığını, besteleri olduğunu söylemiş ve o dönem bir çok geceye ana sponsor olmuş tıpkı Sait Emir gibi çok göz önünde olmayı tercih etmemişti.

"PARA KAYNAĞI MERAK KONUSU OLDU"

Gelelim tekrar Sait Emir'e... Yıldırım Mayruk defilesi için hatrı sayılır bir para harcamış...





Bununla da yetinmeyen işadamı gecenin her yerde haber olması için bir PR şirketine de milyon TL'yi bulan bir rakam ödemiş. Ama her ne hikmetse gecenin sponsoru olan Sait Emir sahnede yoktu. En azından kendisine bir plaket verilebildi.

Onu da öğrendim... Meğer Sait Emir bir takım nedenlerden dolayı göz önünde olmak istemiyormuş....

SPONSOR OLURUM BİR ŞARTIM VAR

Sosyal medya hesabında milyonluk arabaları, uçağın kokpit bölümünde çekilmiş fotoğraflar, dünyanın bir çok ülkesinden yaptığı paylaşımları ile göze çarpan işadamı duyduğuma göre sponsor olduğu yerlere T.S isimli güzelin sunucu olmasını şart koşuyormuş...

HER TAŞIN ALTINDAN O ÇIKIYOR

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da düzenlenen bir moda kanalının defilesine de sponsor olan İranlı iş adamı anlaşılan o ki İran'da kazandıklarını Türkiye'de tanınmak için harcıyor.

Önümüzdeki aylarda H.A isimli ünlü bir modacının da defilesine ana sponsor olacağı konuşulan işadamının ünlü isimlerle bir araya gelmesini sağlayan T.S isimli sunucu ise bu kadar koşturmasının mükafatını güzel bir hediye ile taçlandırmış...

İLLEGAL BAHİS SİTESİ VAR İDDİASI

Kendisini Ünlülerin Diş Hekimi olarak tanıtan ve dans eğitmeni olduğunu söyleyen işadamı Sait Emir'in yurt dışında illegal bahis siteleri sahibi olduğu iddia edilince, ben de bu kadar paranın ancak illegal bir işle alakalı olabileceğini düşündüm...

Yoksa Hangi Diş Hekimi milyonluk gecelere sponsor olabilir?...

Bakalım İranlı işadamı Sait Emir, İranlı hemşehrisi Reza Zarrab gibi ülkemizde adını altın harflerle yazdırmayı başaracak mı?...

Unutmadan; her defileye sponsor olmak için yarışan Sait Emir'in kız kardeşinin İran'da cezaevinde olduğu da kulağıma gelince 'Yeter bu kadar dedikodu' dedim.

Belki yarın İstanbul Bomonti Divan Residance'de yaşandığı iddia edilen güzel şeyleri de yazarım....

Kalın Sağlıcakla....