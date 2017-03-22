İş makineleri kazıyor, cesetler çıkıyor!

Meksika'nın orta kesimindeki bir toplu mezar açıldı, etrafı brandalarla kapatılan noktadan çıkarılan cesetlere DNA testi yapılacak. Karayipler kıyısındaki Veracruz'da son bir haftada ise 298 kafatası bulundu.

Meksikanın Karayipler kıyısıdaki eyaleti Veracruz'da ortaya çıkarılan dev toplu mezarın ardından ülkenin orta kesimindeki Morelos'da da bir toplu mezar açıldı.

Etrafı brandalarla kapatılan bölgede iş makineleri toprağı kazıyor, cesetlerden DNA alınacak. Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflarda, adli uzmanlar ve polis ekipleri yer alıyor.

Toplu mezarların bulunması Meksikada alışılmadık birşey değil. Son olarak uyuşturucu kartellerinin yıllardır cesetleri gömdüğü Veracruz'da önce 250, ardından 47 kafatası bulundu.

"Veracruz kocaman bir toplu mezar" diyen eyalet savcısı Jorge Winckler, alanın sadece bir bölümünün araştırıldığını ve daha fazla ceset çıkabileceği bilgisini verdi.

Savcı Winckler, "Eyaletteki toplu mezarın tümünün ortaya çıkarılmasıyla Meksika'daki en büyük toplu mezara ulaşabiliriz veya dünya üzerindekine. Suç örgütleri yıllardır yetkililerin göz yummasıyla insanları kaybetti ve onları bu amaçla hazırladıkları toplu mezarlara gömdü" dedi.

Winckler, çıkarılan kafataslarından beşinin kimlere ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Ülkede üç yıl önce bir gösteriye katılan 43 üniversite öğrencisi polis tarafından göz altına alındı ve aileleri evlatlarını bir daha göremedi. Guerrero eyaletinde ve ülke çapında büyük protestolara yol açan skandalda, öğrencilerin polis tarafından suç örgütlerine teslim edildiği ve gençlerin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gençlerden bazılarının cesetleri toplu mezarda bulunmuştu.