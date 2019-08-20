İŞ İNSANIYLA YAKALANDI!

Oyuncu ve sunucu Bahar Akça'nın, bir dönem isminin birlikte anıldığı evli iş insanı Aydın Ayata'dan sonra yine evli olan iş insanı Özcan Ercan ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Bahar Akça'nın tekrar Aydın Ayata ile bir araya geldiği belirtildi. Bahar Akça, Ayata'nın Çeşme'deki evinin önünde görüntülendi. İkilinin birbirine sarılması, Akça'nın Ayata'yı öperek uğurlaması DHA tarafından fotoğraflandı.Kaynak: DHA
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Oyuncu ve sunucu Bahar Akça (35), bir dönem birlikte isminin anıldığı ve ayrıldıkları belirtilen iş insanı Aydın Ayata (62) ile İzmir'in Çeşme ilçesinde görüntülendi.
Etiketler: Bahar Akça, Bodrum, Aşk, Yakalandı
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