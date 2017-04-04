İş dünyasının ünlü isimleri podyumda

İzmir’in sanat, spor, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri Hilton İzmir’de ünlü modacı Siren Ertan ve DamatCeremony Koleksiyonu ile podyuma çıktı. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne Taşınabilir Kalp Tarama Cihazı almak için podyumda mankenlik yaptıl

İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne “Taşınabilir Kalp Tarama Cihazı” alınması amacıyla, “Kalplerimiz Bir” adıyla gece düzenlendi. Hilton İzmir’in ev sahipliğinde ve Folkart sponsorluğunda gerçekleştirilen gecede ünlü modacı Siren Ertan ve Damat Ceremony tasarımlarını profesyonel mankenler yerine kendi mesleklerinde başarılı tanınmış kişiler sergiledi. Geliri, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastenesi’ne aktarılacak olan defileye katılan isimler; Alev Çakaoğlu, Aslı Öder, Melis Akman, NesligülSarıgözoğlu, Özlem Akgerman, Seda Ertan Tezol, Sinem Özusta, ŞelaHabif, Tuğçe Akman, Yüksel Ak, Özge Kural, Oğuz Özkardeş, Yalım Temizocak, Necati Ateş, Alphan Veryeri, Başar Karcıoğlu, Mesut Sancak, Bülent Akgerman, Hakan Akman, OlivierVetter, Ersin Tezol, Temel Aycan Şen profesyonel mankenleri aratmadı. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da ödülünü aldıktan sonra kızı Sare ile beraber podyuma çıktı. Projenin öncülüğünü yapan Ferah Sancak Kalplerimiz Bir adlı sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi verdi. Gece SunshineBand’in birbirinden güzel şarkılarıyla devam etti. Volkan Severcan’ın sunuculuğunda 400’e yakın davetlinin katıldığı gecenin geliri, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’na bağışlandı. İzmirli Ünlü İşadamları soldan sağa Temel Aycan Alpan Veryeri, Yalım Temizocak Bülent Akgerman, Hakan Akman, Mesut Sancak, Resimde olmayanlar Ersin Tezol, Başar Karcıoğlu Olivier Vetter Oğuz Özkardeşler Necati Areş