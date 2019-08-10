İŞ DÜNYASI BABACAN'I BEKLİYOR'

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın liderliğinde AKP’den ayrılacak isimler tarafından kurulacak yeni partinin, Türkiye ekonomisinin kötüye gidişi ile ilişkisini ele aldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; “Ekonomideki kötü gidişat ile 1967 doğumlu ekonominin eski kaptanı Ali Babacan öne çıkarılarak yeni bir merkez sağ partinin temelleri atılmaya başlandı. Krizde toparlanma gecikiyor.

Ekonomi dibe vuruş sonrası patlak bir top gibi zıplama becerisi gösteremiyor. Merkez Bankası’nı Saray’ın kontrolüne alıp faiz indirme, kamu bankalarını düşük faize, döviz artışına basınç uygulamaya memur etme ile canlandırılmak istenen ekonomi, pek dikiş tutacağa benzemiyor” yorumunda bulunan Sönmez, “Ekonomi ile ilgili güvensizlik belirten ekonomik aktörler ve örgütler çok düşük profille Babacan ile temas içindeler” değerlendirmesi yaptı.