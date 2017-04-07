Irmak Ünal'dan aldatma iddialarına yanıt!

Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın büyük kızı Irmak Ünal hakkında çıkan aldatma iddialarına yanıt verdi.

2011 yılından bu yana Emre Karabacak ile evli olan, iki çocuk annesi Irmak Ünal’ın üç aydır genç popçu Genco Ecer ile gizli ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Irmak Ünal bu iddialara bu sabah yanıt verdi.

İşte Irmak Ünal'ın o açıklaması;

"Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım;

Bugün internet sitesi ve gazeteler de gerçeği yansıtmayan kurmaca haberlerle karşılaştım. Haberler gerçeği yansıtmadığı gibi aile kurumumuzu sarsmaya yöneliktir.

Bugüne kadar yapılan gerçeği yansıtmayan birçok haber ile karşılaştım ve sustum. Bana atılan çamurun aileme bulaşmasına izin vermeyeceğim.

Herşeyden önce ben bir anneyim, iki çocuğum ve mutlu bir evliliğim var. Yakın bir arkadaşım ile kahve içmek, yemek yemek kısacası dertleşmenin bedeli bu kadar ağır olamaz.

İmajımı zedelemenize müsaade etmiyorum.

Asli değeri olmayan haberleri yapan kişi ve kurumlarla alakalı Avukatım Bilal Küçükşengün gerekli hukuki süreci başlatmıştır.

Sevgi ve Saygılarımla"

Irmak Ünal Karabacak