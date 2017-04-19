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İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı!

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İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı!
Referandum öncesi vereceği oyun rengini açıklamasının ardından işinden uzaklaştırılan İrfan Değirmenci'nin evine ateş açıldı.

 Siyasi düşüncesini meslek ilkelerine aykırı bir şekilde açıkladığı gerekçesiyle işinden uzaklaştırılan İrfan Değirmenci, o aşamadan sonra ‘Hayır’cılar cephesine katılmış ve gittiği pek çok yerde de insanlarla bir araya gelerek referandumda ‘Hayır’ çıkması için çalışmalarını sürdürmüştü.

EVİ KURŞUNLANDI!

Siyasi görüşünü açıklamaktan ve bunun için çalışmaktan geri durmayan İrfan Değirmenci’nin evi geride bıraktığımız akşam kurşunlandı.

Sosyal medya hesabından yaşadığı olayın fotoğraflarını paylaşan sunucu polisin inceleme yaptığı sırada çektiği karelere:

“Sabaha karşı evim kurşunlandı. Polis inceledi sağolsun, zabıt tutuldu. ‘Serseri kurşun’ ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim. Telaşlanmayın” notunu düştü.

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