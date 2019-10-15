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İREM SAK’IN MALEFİZ STİLİ!

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İREM SAK’IN MALEFİZ STİLİ!
Disney’in 18 Ekim’de vizyona girecek filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü için Londra’da bir etkinlik düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanından davetlilerin katıldığı etkinliğe, Türkiye’den sadece oyuncu İrem Sak gitti. Sak, etkinlik kapsamında özel bir moda çekimi gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu İrem Sak, bu hafta gösterime girecek olan Malefiz: Kötülüğün Gücü için, Disney’in davetlisi olarak Londra’ya gitti. Sak, etkinlik kapsamında özel bir moda çekimi gerçekleştirdi ve fotoğrafçı John Rowley'in objektifi karşısına geçti.

Çekim için filmdeki ana karakterlerden esinlenerek katılımcıların saç, makyaj ve kostümleri hazırlandı. İrem Sak ise Angelina Jolie'nin canlandırdığı karakter Malefiz'den ilham alan bir stil ile poz verdi.

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Filmin hazırlık aşamalarını deneyimleyen Sak, daha sonra ise filmin Avrupa galasına katıldı. İrem Sak filmi oyuncularla birlikte seyretme fırsatını da yakaladı.

 

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