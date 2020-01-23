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İrem Sak:Bu benim suçum.

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İrem Sak:Bu benim suçum.
İrem Sak önceki gün Akmerkez’deydi. Makyajsız görüntülenen oyuncu, gülerek “Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” dedi.

    Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu” diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: “Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.”

     

      Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

      İşte ünlülerin doğal halleri.

        Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

         
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          AVM’de kısa bir tura çıkan Müjde Ar, alışveriş sonrası sevenleriyle fotoğraf çektirip, sohbet etti. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan usta oyuncunun sıfır makyaj hali dikkatlerden kaçmadı.

           

            Burçin Terzioğlu, önceki gün Akmerkez’deydi. Ünlü oyuncu, başrolü Engin Altan Düzyatan’la paylaştığı “Kurşun” dizisinin erken final yapmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

             
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              “Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim.”

              Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı...

               

                Şarkıcı Sertab Erener (55) İstanbul Havalimanı’nda aracını beklerken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şoke olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı. (SAYİT DURMAZ)

                 
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                  Sertab Erener, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen” diyerek muhabirlere bağırdı.

                   

                    Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi.

                     

                      Dere'nin makyajsız ve salaş hali dikkat çekti.

                       
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                        Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

                         
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                          56 yaşındaki Suden'in fotoğrafı beğeni topladı.

                           
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                            'Makyajsız fotoğraf' modasına son uyan isim Gökçe Bahadır oldu.

                             

                              Gökçe Bahadır, fotoğrafı 'günaydın' notuyla Instagram'da paylaştı...

                               
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                                Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise 'makyajsız ünlüler' kervanına katıldı.Hadise'nin kısa sürede 200 bin beğeni alan bu paylaşımını yoruma kapatması ise dikkat çekti.

                                 

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