İrem Sak, 'ihanet' iddialarına cevap verdi

Oyuncu İrem Sak, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Önceki gece düzenlenen Kolonya Cumhuriyeti galasına ailesiyle gelen güzel oyuncu İrem Sak, "Filmin 2. Yönetmeni abim olduğu için galaya değil de düğüne gelmiş gibi hissediyorum abimin düğün provasındayım" dedi. Son günlerde yakın arkadaşı Didem Soydan’ın sevgilisini çaldı iddialarına da açıklık getirirken "Biz yayınladığımız fotoğrafta böyle bir şey olmadığını yanlış anlaşılma olduğunu söyledik. Didem’le hiçbir problemimiz yok" ifadelerini kullandı. Konuya açıklık getiren Sak, "Anneme açıklama yapmak zorunda kalıyorum, annem hakkımda çıkan haberleri görür görmez beni arıyor" diye konuştu