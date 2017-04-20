Önceki gece düzenlenen Kolonya Cumhuriyeti galasına ailesiyle gelen güzel oyuncu İrem Sak, "Filmin 2. Yönetmeni abim olduğu için galaya değil de düğüne gelmiş gibi hissediyorum abimin düğün provasındayım" dedi. Son günlerde yakın arkadaşı Didem Soydan’ın sevgilisini çaldı iddialarına da açıklık getirirken "Biz yayınladığımız fotoğrafta böyle bir şey olmadığını yanlış anlaşılma olduğunu söyledik. Didem’le hiçbir problemimiz yok" ifadelerini kullandı. Konuya açıklık getiren Sak, "Anneme açıklama yapmak zorunda kalıyorum, annem hakkımda çıkan haberleri görür görmez beni arıyor" diye konuştu
- BIST 91.357
- Altın 149,560
- Dolar 3,6356
- Euro 3,9171
- İstanbul 20 °C
- Ankara 17 °C
- Dayının, kız kardeşi ve 3 yeğenine istismarı ortaya çıktı!
- Kar yağıyor...
- Helikopter kazasında enkazdaki 12 şehide böyle ulaştılar
- Ebru Destan'dan konuşulacak itiraf!
- Fırlatıldı!
- "Sigara" cinayetinde 3 gözaltı
- Adana'da esrarengiz ölümler
- YSK Başkanı'ndan CHP'nin eleştirilerine cevap
- Caner Erkin'den kibarlık dersi
- Cem Küçük Mavi Marmara Şehitleri'ne "manyak" dedi!
- 'Ceylan derisi' efsanesine veda!
- Demet Akalın'dan kocasına doğum günü mesajı
- Emniyet sanal ortamda ava çıktı!
- 'abla' operasyonu başladı!
- Beyanname verme süreleri uzatıldı
İrem Sak, 'ihanet' iddialarına cevap verdi
Etiketler: İrem Sak, Didem Soydan
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ebru Destan'dan konuşulacak itiraf!Ebru Destan “Dövme yaptıran kim varsa evliliği hüsranla bitti. Benim evliliğime de dövme uğursuzluk getirdi. Yaptırdığıma pişman oldum” dedi
Caner Erkin'den kibarlık dersiBeşiktaşlı yıldız Caner Erkin'le güzel eşi Şükran Ovalı, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.
Demet Akalın'dan kocasına doğum günü mesajıŞarkıcı Demet Akalın, kocası Okan Kurt'un doğum günü kutlayıp fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Akalın paylaşımına eklediği notla duygulandırdı.
Hülya kızını haşladı!Zehra Çilingiroğlu’nun Londra’nın puslu havasına daha fazla dayanamadığı ve okulu bırakıp Türkiye’ye dönme kararı aldığı iddia ediliyor.
İrem Sak, 'ihanet' iddialarına cevap verdiOyuncu İrem Sak, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.
- 12:53 - Dayının, kız kardeşi ve 3 yeğenine istismarı ortaya çıktı!
- 12:53 - Kar yağıyor...
- 12:50 - Helikopter kazasında enkazdaki 12 şehide böyle ulaştılar
- 12:41 - Ebru Destan'dan konuşulacak itiraf!
- 12:40 - Fırlatıldı!
- 12:37 - "Sigara" cinayetinde 3 gözaltı
- 12:34 - Adana'da esrarengiz ölümler
- 12:30 - YSK Başkanı'ndan CHP'nin eleştirilerine cevap
- 12:30 - Caner Erkin'den kibarlık dersi
- 12:23 - Cem Küçük Mavi Marmara Şehitleri'ne "manyak" dedi!
- 12:22 - 'Ceylan derisi' efsanesine veda!
- 12:20 - Demet Akalın'dan kocasına doğum günü mesajı
- 12:20 - Emniyet sanal ortamda ava çıktı!
- 12:19 - 'abla' operasyonu başladı!
- 12:17 - Beyanname verme süreleri uzatıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim