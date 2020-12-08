YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu İrem Sak, sevgili itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.
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İrem Sak: 3 yıldır yalnızım
Çukur' dizisiyle ekrana dönen İrem Sak'tan samimi itiraf..
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