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İrem Sak: 3 yıldır yalnızım

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İrem Sak: 3 yıldır yalnızım
Çukur' dizisiyle ekrana dönen İrem Sak'tan samimi itiraf..

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu İrem Sak, sevgili itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisi olup olmadığını soran sunuculara İrem Sak, verdiği yanıtla dikkat çekti. Sak, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"DENK GELMEDİ"

"Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok."

İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu, "Sektörden biriydi." yanıtını verdi.

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