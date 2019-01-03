İrem helvacıoğlu dizi'den ayrılıyor mu? O Ses Türkiye Krizi

O ses türkiye yılbaşına özel çekimlerin de irem helvacıoğlu'nun söylediği kısım yayından çıkarılınca helvacıoğlu sosyal medya hesabın dan açıklama yapmıştı. Açıklamaya yanıt gecikmedi film'in yapımcısı da karşı bir açıklama yaptı.

Atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün çekimlerine katılmış, ancak yapımcının son dakika izin vermemesiyle ünlü oyuncunun şarkı söylediği bölüm programdan çıkarılmıştı. Helvacıoğlu, bu olay üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ünlü oyuncu ile yapımcısı arasında yaşanan bu olayı köşesine taşıdı.

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm:

İrem Helvacıoğlu 'Nefes'siz kalabilir

‘Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı İrem Helvacıoğlu’nun sosyal medyasından yaptığı şu paylaşım, yapımcısıyla köprüleri attığının göstergesi

‘Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı İrem Helvacıoğlu’nun sosyal medyasından yaptığı şu paylaşım, yapımcısıyla köprüleri attığının göstergesi. İşte Helvacıoğlu’nun oyuncu olarak yıldızını parlatan dizinin yapımcısı için yazdıkları:

‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’e büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım. Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm programda bana ait bölümün gösterilmemesi yönünde bir karar almak zorunda kaldım. Çünkü ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin yapımcı şirketi hayat verdiğim Nefes karakterinin gereği gibi korunabilmesi ve hissettiklerini daha iyi aktarabilmem amacıyla muvafakat etmediğini, çekimde yer aldıktan sonra bildirdi.”

“Dizi karakterlerini korumak yapımcıdan önce oyuncuya düşmez mi?” tartışmasını bir yana bırakın, bu iş nasıl oldu da bu noktaya geldi?

Projenin yapımcısı Osman Sınav’ı aradım. Söyledikleri Helvacıoğlu ile aralarındaki gerilimi net bir şekilde ortaya koydu:

“Sosyal medyada yaptığı açıklamada yapımcısından üçüncü şahıs gibi bahseden Helvacıoğlu, ‘O Ses Türkiye’ye bize danışmadan başvurdu. Menajeri prodüksiyon ekibini arayıp dizinin şarkılarından birini söylemek için izin istedi. Şarkıdan önce kanala sorun bakalım izin veriyorlar mı dedim? Kanalın izin vermediği bildirilmesine rağmen çekimlere katılıp, şarkı söyleyince aramızdaki sözleşme gereğince kendisine ve TV8’e ihtarname yolladık.”

Yapımcıyla oyuncu arasındaki bu restleşmeden sonra ne olur?

Şayet Helvacıoğlu, bu saatten sonra yapımcısıyla uzlaşmaya yanaşmazsa ‘Sen Anlat Karadeniz’de hayat verdiği Nefes’in ömrü uzun olmaz.



