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İrem düşman çatlatıyor

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İrem düşman çatlatıyor
Ataberk Özdene ile gündemden düşmeyen İrem Derici Sevgilisiyle tatile gitti. Derici'nin tatil fotoğrafı adeta düşman çatlatıyor.

Ataberk Özdene ile yeni bir aşka yelken açan İrem Derici bu fotoğrafını 'Aşk dediğin düşünmeden yatmaktır ölüme, dünya alem dirense dursa önüme!' notuyla paylaştı.

İrem Derici dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özdene'nin eski sevgilisi Gökçe Yıldırım, "İrem sevgilimi elde etmek için çok uğraştı" deyince ünlü şarkı Instagram'dan açıklama yaparak iddiaları kabul etmemişti.
Her şeye rağmen aşklarına tam gaz devam eden İrem Derici ile Ataberk Özdene birlikte kış tatiline çıktı. Derici, sosyal medya sayfasından yeni sevgilisiyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Derici, fotoğrafın altına ise “Aşk dediğin düşünmeden yatmaktır ölüme, Dünya alem dirense dursa önüme!” ifadelerini düştü. 

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