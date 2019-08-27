Uçankuş.com'un haberine göre; İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu eve zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı, ünlü şarkıcıya zor anlar yaşattı. Sanatçı ile sapık hayranı karakolluk oldu. Gözyaşları içinde polise ifade veren Derici, şahıstan şikayetçi oldu. İrem Derici'nin sapık bir hayranı, 22 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında sanatçının ikamet ettiği Harbiye'deki evine gitti. Kapıyı Derici'nin evinde çalışan hizmetlisi açınca, gelen adam, 'Ben İrem Derici'ye aşığım' diyerek evden uzaklaştı.
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İREM DERİCİ'YE TACİZ ŞOKU!
İrem Derici’nin bir hayranı, şarkıcının evine giderek paniğe neden oldu. Gözyaşları içinde emniyete giden Derici, şahsın kendisine taciz mesajları attığını da bildirdi.
Etiketler: İrem Derici, Taciz, Şok, Sapık
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