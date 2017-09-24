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İrem Derici'nin son hali ortaya çıktı... Instagram'dan fotoğraf paylaştı

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İrem Derici'nin son hali ortaya çıktı... Instagram'dan fotoğraf paylaştı
Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan ve 16 gündür yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici, sevenlerine seslendi. Son halini Instagram hikayeler kısmından paylaşan İrem Derici'ye destek mesajları yağmaya devam ediyor.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası 16 gündür yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici sosyal medya hesabından hayranlarına içini döktü. Ünlü şarkıcı hastalığı boyunca yaşadığı acıyı ve pişmanlığı sevenleriyle paylaştı.

Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı. 

'Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yanlızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!'

İYİ GECELER BENİM DEV AİLEM

Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik elerinizden, kocaman dualarınızdandır... İYİ GECERLER BENİM DEV AİLEM!

Derici'nin bu açıklamalarından sonra sevenlerinden destek mesajları yağdı.

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