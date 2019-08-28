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İREM DERİCİ'DEN SAPIĞININ HABER YAPILMASINA İSYAN!

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İREM DERİCİ'DEN SAPIĞININ HABER YAPILMASINA İSYAN!
Önceki gün evine gelerek kendisini taciz eden sapığının mahkemece serbest bırakılmasına isyan eden Şarkıcı İrem Derici, sapığın haber yapılmasını da sert sözlerle eleştirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden İrem Derici’nin evinin önüne giden şahıs ve onun haber yapılması, Derici’yi deyim yerindeyse çileden çıkardı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bu yaşananlara sert bir şekilde tepki gösteren başarılı şarkıcı şu ifadeleri kullandı:"Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim! Ve bugün salınan sapık 3 saat önce mahallemde tekrar yakalanıyor, mikrofon uzatıyorsunuz, göğsünü gere gere konuşuyor ve bunu yayınlıyorsunuz! Bu nedir biri bana açıklayabilir mi?" 

 

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