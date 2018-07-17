İrem Derici'den o iddialara cevap

İrem Derici, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan İrem Derici, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Geçtiğimiz sene aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çöken İrem Derici, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Tedavi gördükten sonra düzelen ve eski sağlığına kavuşan İrem Derici'nin 10 kilo aldığı ancak bu durumdan rahatsız olduğu söylenmişti. 10 kilo aldığı için mutsuzlaşan şarkıcının yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdiği iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı, 'depresyona girdi' haberleriyle ilgili konuştu.

Derici, "Geçtiğimiz sene, hasta oldu, olacak yazıldı. Gerçekten ölümden döndüm. Bu sefer de depresyonda diye tutturdular. Ama değilim, hatta keyfim çok yerinde” dedi.