İrem Derici'den görülmemiş bir kampanya!

Türk Pop Müziği'nin yeni nesil starı İrem Derici, yeni şarkısı 'Tek Taş'ı piyasaya sürmeden görülmemiş bir kampanyaya imza atıyor.

Sevenlerinden şarkının çıkış tarihi 21 Nisan'a kadar kına geceleri ve bekarlığa veda partilerinden fotoğraflar paylaşmalarını isteyen Derici, seçeceği fotoğrafların sahiplerine ödül olarak kendi elleriyle sardığı dolmaları gönderecek.

Her şarkısıyla dinlenme rekorları kıran İrem Derici, 21 Nisan Cuma günü müzikseverlerle buluşturacağı yeni şarkısı 'Tek Taş' için sosyal medyada görülmemiş bir kampanya başlattı. Hayranlarına çağrıda bulunan Derici, evliliğe doğru adım atan hayranlarından kına gecesi ve bekarlığa veda fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Instagram hesabından '#kınayagerisayım ve #tektaş' etiketleriyle siz de kendi kınanızdan ve bekarlığa veda partilerinizden en eğlenceli kareleri paylaşın, en eğlenceli 5 kareye ellerimle sardığım 1 kilo dolmayı göndereceğim. Dolmaları sararken de video çekip paylaşacağım" çağrısında bulunan Derici'ye, hayranları hızla cevap veriyor. Birbirinden eğlenceli fotoğraflarını 'Tek Taş' şarkısı için düzenlenen bu kampanya kapsamında paylaşan hayranların katılımı sosyal medyada çığ gibi büyüyor.

İrem Derici'nin 21 Nisan'da müzikseverlere sunacağı şarkının söz, müzik ve aranjmanı Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor. Şarkının klibini ise Erdinç Kazımoğlu yönetti.