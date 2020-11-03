İrem Derici'den Demet Akalın'a gönderme !

İrem Derici önceki gün Bebek'teydi. "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" diyen şarkıcı, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" diye konuştu.

2 33 yaşındaki İrem Derici, “Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu? sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" yanıtını verdi.

3 Şarkıcı, “Erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz? sorusuna ise, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin yeter artık bırak birazda ben yapayım dedikleri oldu" dedi.

4 Şarkıcı, sözlerine; "Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Bende skandal yok bu aralar. Bundan sonra evlilikte yok" diye devam ederek Demet Akalın’a gönderme yaptı.

5 Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında konuşan Demet Akalın, kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlatmıştı.

6 Akalın'ın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" demesi tepki çekmişti.