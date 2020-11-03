  • BIST 1.136
  • Altın 513,515
  • Dolar 8,4353
  • Euro 9,8374
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAFAD: Sakın eve girmeyin!

İrem Derici'den Demet Akalın'a gönderme !

»
İrem Derici'den Demet Akalın'a gönderme !
Şarkıcı İrem Derici, boğaz havası almak için Bebek sahiline çıktı. Arabasının camından muhabirlerle sohbet eden Derici, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum" dedi. Bu sözler, Demet Akalın’a gönderme olarak yorumlandı.

  • İrem Derici önceki gün Bebek'teydi. "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" diyen şarkıcı, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" diye konuştu.

  •  
    2

    33 yaşındaki İrem Derici, “Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu? sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" yanıtını verdi.

  • 3

    Şarkıcı, “Erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz? sorusuna ise, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin yeter artık bırak birazda ben yapayım dedikleri oldu" dedi.

  •  
    4

    Şarkıcı, sözlerine; "Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Bende skandal yok bu aralar. Bundan sonra evlilikte yok" diye devam ederek Demet Akalın’a gönderme yaptı.

  • 5

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında konuşan Demet Akalın, kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlatmıştı.

  •  
    6

    Akalın'ın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" demesi tepki çekmişti.

  • 7

  •  

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu’na hakaret eden Ender Alkoçlar ve Erkan Tan'a ceza!28 Ekim 2020 Çarşamba 18:11
  • Dudak uçuklatan zam! Burcu Esmersoy'dan açıklama!27 Ekim 2020 Salı 17:42
  • Şevval Şahin CNN Türk'e dava açıyor26 Ekim 2020 Pazartesi 19:54
  • Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Coşkun Sabah'ın kızı bomba gibi geri döndü26 Ekim 2020 Pazartesi 19:07
  • Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı: "Yıllardır aşık, reddediyorum!"26 Ekim 2020 Pazartesi 18:28
  • BEYRUT' TA TÜRK RÜZGARI19 Ekim 2020 Pazartesi 15:28
  • Ali Babacan erken seçim tarihini öne çekti15 Ekim 2020 Perşembe 17:07
  • Beyazıt Öztürk'ten flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması15 Ekim 2020 Perşembe 16:55
  • Hazar Ergüçlü ihanete mi uğradı?15 Ekim 2020 Perşembe 16:51
  • Yavuz Bingöl'ü kedere boğan acı haber14 Ekim 2020 Çarşamba 10:19
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim