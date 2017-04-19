İrem Derici: Vücudu güzel tabii ki gösterecek

İrem Derici ve sevgilisi Lider Şahin, Etiler'de görüntülendi. Çift muhabirlerin sorularına da yanıt verdi.

İrem Derici ile Lider Şahin önceki gün Etiler'de bir kafede sohbet ederken görüntülendi.Magazin gazetecilerine el sallayan çift çıkışta da muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.İrem Derici, Lider Şahin'in sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafları için “O paylaşımları kıskanmıyorum. Vücudu güzel, tabii ki gösterecek” dedi.