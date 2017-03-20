İrem Derici Şahin ailesine girdi

İstenmeyen gelin ilan edilen İrem Derici, müstakbel kayınvalidesi Didem Şahin'le arasındaki buzları tamamen eritti. Didem Şahin eşi Selami Şahin'le beraber tüm aileyi topladı ve evinde müstakbel gelini İrem Derici'nin 30. yaşgününü kutladı.

'Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; İrem Derici'nin pastası ise çok manidardı. Didem Şahin, oğlunun İrem Derici'yle aşk yaşadığı gündeme gelince attığı, "Horozumu saldım, tavuğu olan düşünsün" şeklindeki tweet'iyle tepki çekmişti. İrem Derici'nin doğum günü pastasında yer alan horoz figürü herkesi şaşırttı.

Öte yandan müstakbel kayınvalidesiyle şampanya kadehlerini tokuşturan İrem Derici, bir ara çok duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. İrem Derici'nin adaşı olan müstakbel görümcesiyle doğum günü partisinde çok iyi anlaştığı da ortaya çıktı.