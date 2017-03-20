İrem Derici Şahin ailesine girdi

'Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; İrem Derici'nin pastası ise çok manidardı. Didem Şahin, oğlunun İrem Derici'yle aşk yaşadığı gündeme gelince attığı, "Horozumu saldım, tavuğu olan düşünsün" şeklindeki tweet'iyle tepki çekmişti. İrem Derici'nin doğum günü pastasında yer alan horoz figürü herkesi şaşırttı.
Öte yandan müstakbel kayınvalidesiyle şampanya kadehlerini tokuşturan İrem Derici, bir ara çok duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. İrem Derici'nin adaşı olan müstakbel görümcesiyle doğum günü partisinde çok iyi anlaştığı da ortaya çıktı.
İrem Derici elinde doğum günü pastasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından, "Gün gelir "aile kralların bile giremediği bir kaledir" sözünün ehemmiyetini anlarsın. Bugün anladım. Mutluluktan ağlamak ne güzel şey! " notuyla paylaştı.