İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99.9'a çıktı!

Kilo veren ve sonrasında silikon taktıran İrem Derici yine ilginç bir açıklamaya imza attı. Güzel oyuncu "Kadınlık oranım yüzde 99.9'a çıktı!" dedi.

Güzel şarkıcı İrem Derici son dönemde verdiği kiloları ve geçirdiği silikon operasyonu ile gündeme gelmişti. Şarkıcı Otostil dergisine bir röportaj verdi. Derici, "Niye bu kadar kilo verdin?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kendimi aynada öyle görmeye tahammül edemiyordum. İstediğimi giyemiyordum. Yüzde 49 kadınlık hissediyordum. Bu kilo verme sürecinde yüzde 80'lere çıktı. Son geçirdiğim operasyon (silikon) sonrasında şu an hissedilen kadınlık oranı… Hmmm bakıyoruz: yüzde 99.9."